Главное
Спецоперация на Украине
08:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске водитель с подложными номерами накатал штрафов на 34 тысячи

Водитель с подложными номерами накатал штрафов на 34 тысячи в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске задержали водителя, который по подложным номерам, накатал штрафов на 34 тысячи рублей. Об этом рассказали в краевой полиции.

Поймали автолюбителя с помощью системы «Паутина». Специалисты вычислили, что «Лексус» с несуществующим регистрационным номером часто нарушает правила. Машину остановили.

Мужчина объяснил, что подложные номера ему достались еще от предыдущего собственника. Снимать их он не стал. Решил пойти на хитрость, но она в итоге раскрылась. Мужчине выписали 28 штрафов на общую сумму в 34 тысячи рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Созданы первые в мире мужские противозачаточные таблетки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД