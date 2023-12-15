08:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске водитель с подложными номерами накатал штрафов на 34 тысячи
Водитель с подложными номерами накатал штрафов на 34 тысячи в Красноярске.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Красноярске задержали водителя, который по подложным номерам, накатал штрафов на 34 тысячи рублей. Об этом рассказали в краевой полиции.
Поймали автолюбителя с помощью системы «Паутина». Специалисты вычислили, что «Лексус» с несуществующим регистрационным номером часто нарушает правила. Машину остановили.
Мужчина объяснил, что подложные номера ему достались еще от предыдущего собственника. Снимать их он не стал. Решил пойти на хитрость, но она в итоге раскрылась. Мужчине выписали 28 штрафов на общую сумму в 34 тысячи рублей.