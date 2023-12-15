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08:53 (мск), источник: Наш Красноярский край

С 23 декабря в Красноярске стартует новый проект для горожан «Теплые вечера»

Тепло проводить субботние вечера можно будет на Ярыгинской набережной.

Источник: Наш Красноярский край

Новый проект «Теплые вечера» запускают в Красноярске накануне Нового года и на все рождественские каникулы. С 23 декабря и до 20 января на Ярыгинской набережной будут проходить концерты городских творческих коллективов и увлекательные конкурсы.

«Теплые вечера» — зимний аналог полюбившихся горожанам летних «ЯРких берегов», говорят в мэрии. Развлекательные площадки под открытым небом будут работать по субботним вечерам до 20 января. Организаторы считают, что теплее всего вечера на берегу Енисея проводить всей семьей. На открытии можно будет увидеть шоу барабанщиков. ​

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 С 23 декабря в Красноярске стартует новый проект для горожан «Теплые вечера
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