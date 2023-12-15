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09:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В аэропорту Волгограда пассажиропоток превысил 1,5 млн человек

Волгоградский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

14 декабря аэропорт Волгограда обслужил полуторамиллионного пассажира. Воздушная гавань впервые может похвастаться таким числом пассажиропотока за один год. В честь рекорда в аэропорту организовали праздничную программу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, юбилейным пассажиром стала волгоградка Светлана Михайлова. В качестве подарка ей дали сертификаты на полугодовое обслуживание в бизнес-зале и на перелет на двух человек в обе стороны.

В воздушной гавани отметили, что в планах по итогам 2023 года обслужить 1 миллион 575 тысяч человек. Эта цифра будет на 12% больше пассажиропотока прошлого года.

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