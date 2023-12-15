10:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Дополнительные поезда из Хабаровска в Приморье уедут перед Новым годом
Рейсы состоятся два раза.
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Дальневосточная железная дорога сообщает о запуске дополнительных рейсов из Хабаровска в Приморский край. Еще несколько поездов отправятся в другой регион в преддверие Нового года.
Так, чтобы все желающие успели отметить праздник, руководство ДВЖД решило назначить дополнительный поезд № 214/213 Хабаровск — Тихоокеанская формирования АО «ФПК».
Из Хабаровска на станцию Тихоокеанская, что в Находке Приморского края, поезд отправится 28 и 29 декабря (это четверг и пятница) в 17:52. Прибытие запланировано на следующий день в 9:55.
Из Находки состав будет выезжать 29 и 30 декабря (пятница и суббота) в 17:23, в Хабаровск прибудет на следующий день в 09:30.
Продажу билетов уже открыли, так что можно бронировать самые удобные места. Сделать это можно на сайте и в кассах ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении компании.