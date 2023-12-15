Власти Самары нашли решение проблемы с «невыгодными рейсами»

Одним из предложенных решений стал перевод на контракты с оплатой транспортной работы. Эта модель предполагает оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за количество совершенных рейсов. Успешная практика этого подхода была уже применена на маршрутах автобусов № 3 и 13, что привело к улучшению качества обслуживания и отсутствию жалоб.