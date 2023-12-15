Власти Самары нашли решение проблемы с «невыгодными рейсами»

Жители Железнодорожного района Самары долго жаловались на небольшое количество автобусов на маршрутах № 39 и 53. После большого количества жалоб и поддержки в социальных сетях, им все-таки удалось обратить внимание властей на данную проблему. Она заключалась в том, что перевозчик выпускал в рейс ограниченное количество транспорта, объясняя это низким пассажиропотоком и невыгодностью.
Одним из предложенных решений стал перевод на контракты с оплатой транспортной работы. Эта модель предполагает оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за количество совершенных рейсов. Успешная практика этого подхода была уже применена на маршрутах автобусов № 3 и 13, что привело к улучшению качества обслуживания и отсутствию жалоб.
С 1 января следующего года власти планируют перевести на оплату транспортной работы перейдут маршруты проблемные маршруты № 39 и 53. Это изменение направлено на повышение эффективности работы данных маршрутов и улучшение услуг для горожан.
Кроме того, ведется работа с перевозчиками по маршруту № 52, включая изменения в штате водителей с целью улучшения ритма работы маршрута.
Напомним, что ранее стало известно о запуске сразу же нескольких маршрутов — № 84 и 215.