Что почём: где в Хабаровске самые дешёвые яйца

Самые доступные по цене яйца в Хабаровске мы нашли на Центральном рынке и на «Многорядове». От местного производителя этот продукт продаётся по цене от 83 рублей/десяток за третью категорию до 145 ₽/десяток за отборные яйца. При этом, на рынке у яичного павильона регулярно выстраивается длинная очередь. На «Многорядове» примерно по тем же ценам этот товар можно купить без очередей. Не все готовы ехать за яйцами по такому морозу.