Что почём: где в Хабаровске самые дешёвые яйца

Яйца, а точнее цены на них, в эти дни стали одной из главных тем в информационной повестке всей нашей огромной страны. Вопрос о резком повышении стоимости на этот важный продукт оказался настолько злободневным, что его пришлось решать президенту Владимиру Владимировичу Путину во время состоявшейся накануне прямой линии. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» отправился по торговым площадкам краевой столицы и убедился, что наш регион резкое подорожание куриных яиц обошло стороной.
Самые доступные по цене яйца в Хабаровске мы нашли на Центральном рынке и на «Многорядове». От местного производителя этот продукт продаётся по цене от 83 рублей/десяток за третью категорию до 145 ₽/десяток за отборные яйца. При этом, на рынке у яичного павильона регулярно выстраивается длинная очередь. На «Многорядове» примерно по тем же ценам этот товар можно купить без очередей. Не все готовы ехать за яйцами по такому морозу.
— Понимаете, наши три краевые птицефабрики закрывают процентов 85 потребностей всего края. А ещё очень много яиц везут из Сибири. Конкуренция невероятная. Яиц слишком много. Подними мы цены, потребители будут брать привозную продукцию, — высказала своё мнение продавец Елена.
В магазинах яйца продаются в самой разнообразной фасовке. Помимо стандартных ячеек на 10 штук сейчас очень много других вариантов фасовок: по 15, 30 и даже по 6 штук. Понятное дело, командированному на пару дней имеет смысл купить минимальную пачку. Вряд ли за это время он съест больше. Но при такой фасовке яйцо получается самым дорогим в городе — 200 рублей в пересчёте на десяток.
Привезённые из Красноярского края и Иркутской области яйца первой категории в сетевых магазинах Хабаровска можно купить в среднем по 150 рублей за десяток.
Самые дорогие яйца, как и следовало ожидать, в магазинах у дома. В ближайшей к редакции лавке продукция от производителя из Комсомольска-на-Амуре продаётся за 169 рублей.