Новогодние развлечения 2023−2024 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

Счет до Нового года пошел на дни, а это значит, что пора всерьез задуматься о культурной программе в предстоящие праздники. «Комсомолка» предлагает ознакомиться с подробной афишей мероприятий новогодних развлечений 2023−2024 в Нижнем Новгороде, чтобы узнать, куда сходить и что посмотреть в праздничные дни.
«Горьковская ярмарка»
С 23 декабря по 8 января с 10:00 до 19:00 у нижегородцев есть возможность посетить «Горьковскую ярмарку» в сквере на площади Горького. Там будет работать 20 ярмарочных домиков, где можно купить изделия из керамики, кожи, дерева, глины, продукты питания нижегородских производителей. Будут работать и праздничные фотозоны.
— На ярмарке также можно посетить мастер-классы, которые проведут народные умельцы, — рассказал директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин.
Также 23 декабря на площади Горького юных нижегородцев и их родителей встретят Дед Мороз со Снегурочкой и скоморохи, с которыми можно будет поиграть в подвижные игры и сфотографироваться. Анимационная программа запланирована ещё на 31 декабря и 2 января с 12:00 до 15:00.
Естественно, в Нижнем Новгороде пройдет и традиционный новогодний фестиваль «Горьковская ёлка». Центральной локацией станет Театральная площадь, где пройдёт премьера спектакля «Сказка Снегурочки: Новогоднее чудо в городе». Здесь же потом откроется «Мастерская Снегурочки», где будут проходить мастер-классы, и заработает радиостудия «Новогоднее радио Деда Мороза».
У кинотеатра «Россия» можно будет бесплатно покататься на коньках на катке, а на Большой Покровской пофотографироваться на фотозонах с сюжетами из русских сказок «Морозко» и «Двенадцать месяцев».
Нижегородская ярмарка
До 15 января 2024 года нижегородцы и гости города смогут вдоволь нагуляться на Нижегородской ярмарке. Здесь будет работать уличный каток, ярмарочный базар, карусель, а памятные кадры можно будет сделать у фотозон по мотивам сказок Пушкина.
— Ждем, что к нам вновь приедут туристы из разных регионов России, и надеемся, что нижегородцы по традиции придут на Ярмарку за праздничным и даже сказочным настроением, — рассказала генеральный директор Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина.
А ещё на ярмарке можно будет повстречать новогодних персонажей и аниматоров в образах пушкинских сказок. А на катке, помимо музыки, будут звучать цитаты из известных произведений поэта.
Детишкам стоит быть готовыми к участию в играх и посещению коротких интерактивных представлений. У всех посетителей, от мала до велика, будет возможность пройти сквозь ледовый лабиринт. Он откроется 25 декабря.
Вход на украшенную Ярмарочную площадь свободный. С 15 по 30 декабря прийти сюда можно с 10:00 до 22:00, а 31 декабря площадка будет работать с 10:00 до 03:00. Изменится режим работы ярмарки и с 1 по 8 января, она будет открыта с 10:00 до 23:30. Однако стоит помнить, что 1 января Нижегородская ярмарка открывается с 12:30 и закроется только в 23:30, а 9 января вход на новогоднюю площадку будет закрыт.
Спорт Порт
С 26 декабря 2023 года по 28 января 2024 года можно посетить зимнюю площадку «Спорт Порт» у стадиона «Нижний Новгород». Здесь нижегородцев и гостей города будут ждать большой каток с красивой ёлкой в центре, мастер-классы по фигурному катанию, хоккею, скандинавской ходьбе, турниры по футболу в валенках, новогодние фотозоны и анимация.
Заповедные кварталы
Новогодние мероприятия запланированы и в Заповедных кварталах. Так, с 23 по 30 декабря в усадьбе Щелухиной пройдут предпраздничные мастер-классы и рождественская ярмарка, где можно будет купить необычные подарки для близких. В ассортименте будут ароматы и декор для дома, керамика, товары для дома, творчества и детей, свечи, книги, хэнд-мейд косметика и украшения.
С 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в окнах расселенных домов Трехсвятского квартала можно будет наблюдать аудиовизуальную выставку «Соседи». Заглянув в подсвеченное окно, нижегородцы увидят подлинные предметы жителей, а также смогут узнать историю каждого экспоната благодаря аудиогиду.
— Вновь зажгутся погасшие окна, а предметы из разных времен, найденные в этих домах, расскажут историю бывших жителей: художников, фотографов и букинистов, — пишут организаторы. — Не бойтесь заглянуть к соседям!
А ещё 25 декабря в 18:00 в Студеном квартале будут отмечать праздник Рождества Христова. В католическом храме пройдет органный концерт, а в саду усадьбы Щелокова — выступление камерного хора при свечах и чаепитие из самовара с угощениями.
В новогодние праздники также можно будет посетить различные экскурсии по Заповедным кварталам: «Праздность и безделье в XIX веке», «Упоительные истории», «Что с Фанечкой было?», «Роман в письмах», «Портал в квартал», «Рождественские истории».
Мюзикл на льду «Спящая красавица»
Ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» покажут во Дворце спорта «Нагорный» 29 декабря. Мюзикл на льду будет похожа не на классическую сказку Шарля Перро, а скорее на фильм «Малефисента». Главные роли исполнят звёзды фигурного катания Александра Степанова, Иван Букин, Елена Леонова и Андрей Хвалько.
Балет «Щелкунчик»
Какой же Новый год без «Щелкунчика»? Балет по одноименной сказке Гофмана в исполнении артистов нижегородского оперного театра можно будет увидеть с 21 декабря 2023 года по 6 января 2024 года.
— Балет «Щелкунчик» — красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А ещё — о доброй фее, сказочной стране и… о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить…, — говорится в описании к спектаклю.
Балет будет представлен в новой хореографической редакции 2022 года — шестой по счету с 1955 года, когда в репертуаре театра появилась эта постановка.