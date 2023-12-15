Новогодние развлечения 2023−2024 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

Вход на украшенную Ярмарочную площадь свободный. С 15 по 30 декабря прийти сюда можно с 10:00 до 22:00, а 31 декабря площадка будет работать с 10:00 до 03:00. Изменится режим работы ярмарки и с 1 по 8 января, она будет открыта с 10:00 до 23:30. Однако стоит помнить, что 1 января Нижегородская ярмарка открывается с 12:30 и закроется только в 23:30, а 9 января вход на новогоднюю площадку будет закрыт.