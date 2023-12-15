Похолодает до −36 градусов на выходных в Новосибирской области

В предстоящие выходные жителей Новосибирской области ждёт серьезный перепад температур. Ночью с пятницы на субботу столбик термометра в Новосибирской области покажет −18…-23, а местами до −28 градусов, и до −23…-25 градусов в Новосибирске.
16 декабря в течение дня температура воздуха составит от −16 до −18 градусов в Новосибирске, и от −15 до −20 градусов в районах области, сообщили порталу Om1.ru в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Ночью с субботы на воскресенье температура воздуха опять пойдет на спад: по области будет −26…-31, местами до −36 градусов, и от −28 до −33 градусов в Новосибирске.
В дневное время суток 17 декабря температура воздуха составит −23…-28 градусов по области и −26…-28 градусов по Новосибирску.
В ночь с воскресенья на понедельник в Новосибирской области местами похолодает −36 градусов. В Новосибирске ожидается до 33 градусов мороза. На следующей неделе в регион придёт оттепель.
«Ещё немножко осталось нам потерпеть, и придёт тепло» — подытожила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.