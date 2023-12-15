Продажи книг Акунина и Быкова приостановили из-за их высказываний против РФ

Ранее Быков в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, и что сам он собирается вернуться в Россию. Запись разговора выложена в Telegram-канале пранкеров. Акунин также в разговоре с Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России.