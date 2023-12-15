Со знаменитой актрисой музтеатра Мадиной Галимхановой простятся Волгограде

Мадина Галимханова посвятила всю свою жизнь служению искусству. Впервые на сцену музтеатра она вышла в 1968 году, последний спектакль сыграла в 2021-м. За эти годы волгоградцы могли видеть ее в более 120 спектаклях, музыкальных комедиях и мюзиклах.