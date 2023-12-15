Со знаменитой актрисой музтеатра Мадиной Галимхановой простятся Волгограде

В Волгограде 14 декабря ушла из жизни знаменитая актриса театра музкомедии Мадина Галимханова. Заслуженная артистка РСФСР полвека отдала сцене и скончалась на 81-м году жизни. Печальное известие сообщил Волгоградский музыкальный театр.
— Мадина Аюповна Галимханова принадлежит к легендарному поколению мастеров, принесших заслуженную славу Волгоградскому музыкальному театру, её жизнь и судьба — пример беззаветного и преданного служения любимому искусству и театру, городу-герою Волгограду, — скорбят коллеги о невосполнимой утрате.
Мадина Галимханова посвятила всю свою жизнь служению искусству. Впервые на сцену музтеатра она вышла в 1968 году, последний спектакль сыграла в 2021-м. За эти годы волгоградцы могли видеть ее в более 120 спектаклях, музыкальных комедиях и мюзиклах.
Редакция «Комсомольской правды» соболезнует Анне Стрельбицкой, родным и близким, друзьям и коллегам Мадины Аюповны.