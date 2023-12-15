«Под бой курантов загадал найти любовь»: Дед Мороз и Снегурочка из Иркутска поженились после встречи в Новый год

— Новый год для нашей семьи — не просто праздник, а время, когда с нами происходят самые неожиданные и радостные события. 14 лет назад под бой курантов муж Костя, сейчас ему 36 лет, загадал встретить любовь. И на следующий же день произошла наша встреча. Через два года, 30 декабря, родилась долгожданная дочь. И бизнес мы тоже открыли под Новый год! — рассказывает 35-летняя Светлана Плотникова из Иркутска.
«Загадай желание и сожги».
История Константина и Светланы — настоящая новогодняя сказка. Свел пару… Дед Мороз! Причем Константин сам же и выступил в роли главного волшебника. Это было в 2008 году.
— Я из Шелехова. Учился в техникуме на автомеханика, на первом курсе увлекся КВН, — рассказывает Константин. — Так и стал выступать на праздниках и корпоративах. Человек-паук, Чебурашка, Бэтмен — кем я только не был! Но работа аниматором была всего лишь хобби, трудился на кабельном заводе по специальности. Вроде, все есть, только любимой нет. Подходящей девушки на горизонте не было. И тогда решил, что пора обратиться к магии! Перед боем курантов предложил гостям на корпоративе загадать самое заветное желание — написать на бумажке, сжечь, добавить пепел в шампанское и выпить. Сам сделал то же самое. Попросил поскорей встретить свою судьбу.
У всех 1 января начинаются каникулы, а у Дедов Морозов трудовые будни в разгаре. Так, на Рождество Константин отправился на загородную турбазу. С ним — Снегурочка Светлана.
— Симпатичная, озорная, милая. Как только увидел Снегурочку, понял, сердце мое тает…, — рассказывает Костя.
А вот у 21-летней Светланы, которая тогда училась в Иркутском областном училище культуры на режиссера, Константин вызвал совсем другие эмоции.
— Я была студенткой с полуторагодовалой дочкой от первого брака, а он заводчанин из Шелехова. Увидев его, сильно удивилась. Не могла себе представить, что этот дядька будет сейчас играть Деда Мороза. Но в процессе работы между нами пролетела искра.
Но молодые люди не обменялись телефонами. Тогда судьба столкнула их снова.
— Через несколько дней снова встретились на одном мероприятии. И вот тогда уже отважился подойти и позвать в кино, — говорит Константин.
В канун Нового года желанное пополнение.
Пара начала встречаться. Константин быстро подружился с дочкой Светланы. А через несколько месяцев сибиряк переехал в Иркутск. А осенью 2009 в день рождения Светланы пара решила пожениться. Причем, это стало неожиданностью для обоих!
— Был семейный обед, все общались. Внезапно кто-то спросил: «Костя, а когда ты предложение делать будешь?». Ответил: «Могу прямо сейчас!», — говорит он. — Подошел к Светиной маме и спросил у нее: «Отдадите дочь за меня?». «Пожалуйста, забирай!», — сказала она.
Свадьбу пара отметила через два месяца. Вскоре под Новый год, а именно 30 декабря 2011 года, родилась дочь. А три года назад Плотниковы перебрались жить в Сочи. Говорят, давно мечтали сменить суровую Сибирь на тепло. Кстати, там открыли бизнес, тоже под Новый год.
— Запустили производство «Королевских игр» — коллекцию спортивных настольных игр из разных стран мира, — рассказывает Константин. — Вообще хочу сказать — загадывайте желания под Новый год, они обязательно исполнятся!
Но и «дедморозить» Светлана и Константин не забывают. Под Новый год проводят праздники для ребятишек.