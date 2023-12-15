«Под бой курантов загадал найти любовь»: Дед Мороз и Снегурочка из Иркутска поженились после встречи в Новый год

— Я из Шелехова. Учился в техникуме на автомеханика, на первом курсе увлекся КВН, — рассказывает Константин. — Так и стал выступать на праздниках и корпоративах. Человек-паук, Чебурашка, Бэтмен — кем я только не был! Но работа аниматором была всего лишь хобби, трудился на кабельном заводе по специальности. Вроде, все есть, только любимой нет. Подходящей девушки на горизонте не было. И тогда решил, что пора обратиться к магии! Перед боем курантов предложил гостям на корпоративе загадать самое заветное желание — написать на бумажке, сжечь, добавить пепел в шампанское и выпить. Сам сделал то же самое. Попросил поскорей встретить свою судьбу.