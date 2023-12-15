Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Беларуси запретили продавать «То, чего хочет мужчина»

Опасный парфюм «То, чего хочет мужчина» запретили продавать в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать мужской парфюм «То, чего хочет мужчина». Товар включили в реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попала туалетная вода для мужчин «То, чего хочет мужчина» двух видов: Gray Grouse Parfum и Smirnoff Parfum от российского производителя ООО «ПАРФЮМ СТИЛЬ» из города Электрогорск в Московской области.

Причиной того, что в Беларуси не будут продавать «То, чего хочет мужчина» стало несоответствие парфюма установленным стандартам и требованиям безопасности. В его составе нашли запрещенные при производстве парфюмерно-косметической продукции вещества.

— При производстве туалетной воды использован запрещенный ингредиент hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (lyral), — подчеркнули в Госстандарте.