В отношении бывшего мэра Междуреченска Кислицина возбудили уголовное дело

СУ СК России по Кемеровской области сообщает, что в отношении бывшего мэра Междуреченска Сергея Кислицына завели уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр незаконно выплатил компенсации пострадавшим от обрушения жилого дома в 2016 году местным жителям. Администрация города не несла ответственности за инцидент, а виновники трагедии, в которой погибли два человека, были осуждены в 2019 году. Несмотря на это, в 2017 и 2018 годах мэр Междуреченска Сергей Кислицин постановил выплатить собственникам нежилых помещений суммарно более 13 млн рублей. Компенсация значилась как соцподдержка, хотя по закону её получатели не имели прав на получение этих средств. Тем не менее экс-мэр выделил их из бюджета. Администрация Междуреченского городского округа не приняла мер к возврату выплаченных бюджетных средств. В отношении Сергея Кислицына возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».