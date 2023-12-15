Названы самые высокооплачиваемые профессии в Челябинске в декабре

В декабре одна из самых высоких заработных плат в Челябинске доступна сборщику кухонной и корпусной мебели — до 200 тыс. рублей. От кандидата требуется быть коммуникабельным, ответственным и внимательным, а также иметь собственный инструмент.
До 200 000 рублей готовы платить кладовщику. Сотруднику предстоит заниматься комплектацией товаров, а также выполнять складские задачи.
Доход 107 тыс. рублей доступен кухонному работнику. Сотрудник будет мыть столовую посуду, приборы, инвентарь, содержать в чистоте посудомоечную машину, стеллажи для сушки посуды и оборудование, соблюдать санитарные правила.
На завод в Челябинске требуется слесарь-ремонтник с зарплатой от 103 тыс. рублей. Среди обязанностей сотрудника: ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и наладка оборудования.
От 100 тыс. рублей предлагают главному конструктору на заводе промышленного оборудования. Соискателю важно уметь проектировать в Компас 2D и 3D. Сотрудник будет руководить конструкторским отделом, заниматься организацией разработки, а также проводить необходимые расчеты, подбор оборудования и предварительный расчет материальной себестоимости.