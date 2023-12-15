В Челябинске изменятся четыре трамвайных маршрута, еще один прекратит работу

В Челябинске с 22:00 15 декабря временно прекратит курсировать трамвай № 19 и изменятся маршруты вагонов № 3, № 14, № 18 и № 20.
Как сообщили в мэрии, участок от кольца «Першино» до улицы Монтажников временно закроют для трамваев. Там необходимо срочно починить рельсы, чтобы не возникло аварий.
Движение трамваев по всем пяти обычным маршрутам возобновится с 5:00 18 декабря.
До тех пор трамваи № 3, № 14, № 18 и № 20 будут ездить только до кольца «Першино».
Одновременно на маршрут № 9 «Коксохим — ЧМК — ЦХП.» выпустят восемь вагонов. К остановкам они будут подходить каждые 11−20 минут.