Метель и гололед: в Волгоградской области в выходные будет морозно и снежно

В середине декабря в Волгограде и области установилась минусовая температура и выпал снег. Существенно портит погоду сильный ветер, который сохранится и в ближайшие выходные. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru синоптики волгоградского Гидрометцентра, 16 и 17 декабря ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Уик-энд будет снежным — волгоградцам стоит подготовиться к метели, которая ожидается в отдельных районах региона ночью и утром. Днем осадков будет мало.