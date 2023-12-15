Метель и гололед: в Волгоградской области в выходные будет морозно и снежно

В середине декабря в Волгограде и области установилась минусовая температура и выпал снег. Существенно портит погоду сильный ветер, который сохранится и в ближайшие выходные. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru синоптики волгоградского Гидрометцентра, 16 и 17 декабря ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Уик-энд будет снежным — волгоградцам стоит подготовиться к метели, которая ожидается в отдельных районах региона ночью и утром. Днем осадков будет мало.
— В отдельных районах: налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые явления, метель. На дорогах гололедица, — уточнили синоптики.
В Волгоградской области ночью 16 декабря ожидается −2…-7º, при прояснениях −7…-12º, днем температуры поднимется до −4…-9º. В воскресенье, 17 декабря температура воздуха ночью −5…-10º, при прояснениях −10…-15º, днем −3…-8º.