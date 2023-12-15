Врачи назвали три самых агрессивных вида рака с одинаковым симптомом

Они обратили внимание, что во всех этих случаях заболевание маскируется под менее опасные состояния, поскольку имеет одинаковый симптом, — пациенты жалуются на вздутие, запоры или диарею. В итоге опухоли в поджелудочной могут быть ошибочно приняты за диабет, а рак кишечника и яичников часто принимают за проблемы с пищеварением. При развитии онкологии, напомнили врачи, у пациентов во многих случаях наблюдается потеря веса. Совет один: при сбоях в работе кишечника незамедлительно пройти обследование.