Врачи назвали три самых агрессивных вида рака с одинаковым симптомом

Специалисты назвали три самых агрессивных формы рака, которые можно обнаружить на ранней стадии, если не пропустить важный симптом, пишет греческое издание Pronews. Так, среди труднодиагностируемых видов онкологии зарубежные медики отметили рак поджелудочной железы, яичников и кишечника.
Они обратили внимание, что во всех этих случаях заболевание маскируется под менее опасные состояния, поскольку имеет одинаковый симптом, — пациенты жалуются на вздутие, запоры или диарею. В итоге опухоли в поджелудочной могут быть ошибочно приняты за диабет, а рак кишечника и яичников часто принимают за проблемы с пищеварением. При развитии онкологии, напомнили врачи, у пациентов во многих случаях наблюдается потеря веса. Совет один: при сбоях в работе кишечника незамедлительно пройти обследование.