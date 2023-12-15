На выходных в Татарстане ожидаются снег и метель

В субботу, 16 декабря, Татарстан ожидает резкое изменение погодных условий из-за смещения циклона с Центральных районов России. В западной части республики прогнозируются снегопад и метель с ухудшением видимости до 1−2 км. Температура воздуха ночью опустится от −11 до −16 градусов, днем будет колебаться в пределах от −6 до −11 градусов.