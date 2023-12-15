Антон Алиханов рассказал об улучшении экологической обстановки в Калининградской области

В регионе ведется работа по рекультивации полигонов и расчистке водных объектов, активно проводятся мелиоративные мероприятия, строятся очистные сооружения. В последние годы была проделана огромная работа, если говорить о крупных объектах, это и строительство очистных города Калининграда и целого ряда других очистных сооружений, отсутствие которых наносило ущерб акватории Балтийского моря. Благодаря совместным усилиям эти проекты были реализованы, и все, так называемые красные точки Хелком, в Калининградской области ликвидированы.