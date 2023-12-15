Антон Алиханов рассказал об улучшении экологической обстановки в Калининградской области

Международный форум «Морское наследие Балтики: будущее и риски» собрал в Калининграде специалистов по вопросам учета, сохранения и использования наследия Балтики, объединив ученых и представителей власти.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в пятницу, 15 декабря, площадку форума посетил губернатор Антон Алиханов. Он рассказал о том, как охраняют окружающую среду в регионе, о реализации федеральных проектов, таких как «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов».
В регионе ведется работа по рекультивации полигонов и расчистке водных объектов, активно проводятся мелиоративные мероприятия, строятся очистные сооружения. В последние годы была проделана огромная работа, если говорить о крупных объектах, это и строительство очистных города Калининграда и целого ряда других очистных сооружений, отсутствие которых наносило ущерб акватории Балтийского моря. Благодаря совместным усилиям эти проекты были реализованы, и все, так называемые красные точки Хелком, в Калининградской области ликвидированы.
Работа по улучшении экологии в регионе продолжится.
По словам губернатора, для региона важную роль играет международное сотрудничество в сфере изучения морского наследия Балтики.