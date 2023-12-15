Идет теплый воздух с Атлантики: синоптики рассказали, когда в Самарской области отступят морозы и вернутся снегопады

В Самарской области вновь изменится погода. Морозы отступят, и в регион вновь придут снегопады. Правда, будут они не очень сильными. Когда именно ждать потепления и что еще готовит жителям погода, в эфире радио «КП-Самара» рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Приволжского УГМС Татьяна Кожевникова.
Морозный антициклон сдает позиции
— В настоящий момент в атмосфере над нашим регионом происходит перестройка атмосферных процессов. Антициклон, который заморозил нас, постепенно сдает свои позиции, отступает на восток. На смену ему приходит более теплые, влажные воздушные массы с Атлантики. Это значит переход к осадкам и повышению температуры воздуха, — сообщила синоптик.
Вернутся снегопады
По словам Татьяны Кожевниковой, на выходных в Самарскую область вернется снег. Он пойдет в ночь на субботу, 16 декабря. Осадки будут небольшие, местами умеренные. В воскресенье, 17 декабря 2023 года, снег пройдет лишь местами.
— Температурный фон повысится. Ночью ожидается от −9 до −15 градусов, днем −6…-12. В понедельник, 18 декабря, температура воздуха будет еще выше — от −3 до −8 градусов. Ветер будет юго-восточного, юго-западного направления от 7 до 13 м/с, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов.
В последующие дни в Самарской области продолжит держаться «теплая» погода. К середине следующей недели температура воздуха повысится еще больше. В дневные часы она будет держаться около нуля или будет слабо отрицательной.
Периодически будут выпадать осадки. Пока синоптики не прогнозируют в регионе сильных снегопадов. Осадки ожидаются от небольших до умеренных.