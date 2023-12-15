Идет теплый воздух с Атлантики: синоптики рассказали, когда в Самарской области отступят морозы и вернутся снегопады

— В настоящий момент в атмосфере над нашим регионом происходит перестройка атмосферных процессов. Антициклон, который заморозил нас, постепенно сдает свои позиции, отступает на восток. На смену ему приходит более теплые, влажные воздушные массы с Атлантики. Это значит переход к осадкам и повышению температуры воздуха, — сообщила синоптик.