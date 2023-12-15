На Волгоградскую область надвигается непогода — в прогнозе снежная буря, метель и гололедица. Вечером 15 декабря губернатор Андрей Бочаров собрал чиновников на оперативном совещании и поставил задачу перевести работу служб жизнеобеспечения региона в режим повышенной готовности, сообщили в администрации области.
В особом режиме в ближайшую ночь и выходные будут работать дорожники и коммунальщики. Повышенная готовность для обеспечения безопасного проезда у дорожной и коммунальной техники, большая часть которой пока в резерве. Руководители профильных ведомств будут держать работы на контроле. А медики организуют усиленные дежурства неотложных и травматологических служб на случай повышенного травматизма.