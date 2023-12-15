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На Волгоградскую область надвигается непогода

Губернатор Бочаров перевел чиновников в режим повышенной готовности по непогоде.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 74% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

На Волгоградскую область надвигается непогода — в прогнозе снежная буря, метель и гололедица. Вечером 15 декабря губернатор Андрей Бочаров собрал чиновников на оперативном совещании и поставил задачу перевести работу служб жизнеобеспечения региона в режим повышенной готовности, сообщили в администрации области.

В особом режиме в ближайшую ночь и выходные будут работать дорожники и коммунальщики. Повышенная готовность для обеспечения безопасного проезда у дорожной и коммунальной техники, большая часть которой пока в резерве. Руководители профильных ведомств будут держать работы на контроле. А медики организуют усиленные дежурства неотложных и травматологических служб на случай повышенного травматизма.