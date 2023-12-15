Прогноз погоды в Казахстане на 16 декабря

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны ожидается снег, на юге — осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед, туман.
По РК прогнозируются усиление ветра. В районе Алакольских озер области Жетысу временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.
Погода в мегаполисах:
В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −17…-19°C, днем −8…-10°C.
В Алматы облачно, снег, ветер 3−8 м/с. Температура ночью −11…-13°C, днем −4…-6°C.
В Шымкенте переменная облачность, дождь со снегом, ветер 8−13, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем −1…-3°C.