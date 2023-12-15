15 декабря , Newtimes.kz , Общество

Прогноз погоды в Казахстане на 16 декабря

На большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние холодный Северо-западный антициклон с которым сохраняется погода преимущественно без осадков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».