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Прогноз погоды в Казахстане на 16 декабря

На большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние холодный Северо-западный антициклон с которым сохраняется погода преимущественно без осадков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 23% 769 мм рт. ст. +10°
Источник: Newtimes.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны ожидается снег, на юге — осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед, туман.

По РК прогнозируются усиление ветра. В районе Алакольских озер области Жетысу временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Погода в мегаполисах:

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −17…-19°C, днем −8…-10°C.

В Алматы облачно, снег, ветер 3−8 м/с. Температура ночью −11…-13°C, днем −4…-6°C.

В Шымкенте переменная облачность, дождь со снегом, ветер 8−13, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем −1…-3°C.