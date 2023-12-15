БЖД назначила более 230 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Сделано это «в целях повышения качества предоставляемых услуг и с учетом имеющегося спроса на перевозки пассажиров».
Таким образом, общее число доппоездов — более 230.
С учетом увеличения пассажиропотока наибольшее количество поездов предусмотрено на 22, 25, 29 и 30 декабря 2023 года, а также 2 и 7 января 2024 года.
В межрегиональном сообщении поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Витебск — Брест, Гомель — Брест, Гродно — Орша — Кричев, Гродно — Орша — Витебск, Коммунары — Орша — Гродно.
В международном сообщении во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначены дополнительные поезда для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам: Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва, Полоцк — Москва, Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург.
Также, в зависимости от спроса на перевозки, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах.
Билеты на дополнительные поезда можно приобрести на официальном интернет-сайте БЖД, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также в железнодорожных кассах.