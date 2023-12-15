15 декабря , Смартпресс , Общество

БЖД назначила более 230 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Белорусская железная дорога с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года пустит еще порядка 90 поездов межрегиональных и международных линий. Плюс к уже назначенным ранее на новогодние и рождественские праздники дополнительным поездам.