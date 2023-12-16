Зима идет со знаком «плюс»: В выходные в Молдове сыро и холодно — синоптики ждут снега, а его нет

Грядут выходные, но, увы, особо на улице не разгуляешься. Погода не сильно позволит. Впрочем, расскажем о том, что нас ждет 16 и 17 декабря по порядку.
В ночь на субботу синоптики нам прогнозируют до 1 градуса со знаком «плюс», утром ожидается даже до минус двух градусов.
Днем ожидается все те же два градуса, но уже тепла. Будет облачно, но осадков не будет. Вечером нам обещают до одного градуса тепла.
Скорость ветра в течение дня будет максимум 6−8 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
В воскресенье днем ожидается до пяти градусов тепла и слабые дожди.