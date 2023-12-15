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Что произошло за день? 15 декабря

Главные новости Беларуси за пятницу, 15 декабря 2023 года.
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Источник: Reuters

Глава Минсельхозпрода заверил, что проблем с яйцами и мясом птицы в Беларуси, как это произошло в России, не будет. Соседям тоже готовы помочь — но только излишками.

Сервис TasteAtlas выпустил обновленный рейтинг лучших кухонь мира. Беларусь расположилась в нем на 71-месте. Драники оценили. Но могли бы и лучше.

Международная теннисная федерация сделала предновогодний подарок белорусской спортсменке Арине Соболенко — назвала ее теннисисткой года.

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines заявила о запуске прямых рейсов Стамбул — Минск. Начнет летать с 22 декабря. Теперь полет по этому направлению станет если не дешевле, то хотя бы быстрее — займет около трех часов.

А пока у белорусов появилась возможность посетить без виз Иран. Это государство решило простимулировать развитие туризма, облегчив въезд для граждан 33 стран, в том числе Беларуси.

Из плохих новостей — на Солнце зафиксировали самую сильную за шесть лет вспышку. Обычно после подобных вспышек происходят магнитные бури — они ожидаются уже завтра. Метеозависимые, берегите себя.

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