Что произошло за день? 15 декабря

Глава Минсельхозпрода заверил, что проблем с яйцами и мясом птицы в Беларуси, как это произошло в России, не будет. Соседям тоже готовы помочь — но только излишками.
Сервис TasteAtlas выпустил обновленный рейтинг лучших кухонь мира. Беларусь расположилась в нем на 71-месте. Драники оценили. Но могли бы и лучше.
Международная теннисная федерация сделала предновогодний подарок белорусской спортсменке Арине Соболенко — назвала ее теннисисткой года.
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines заявила о запуске прямых рейсов Стамбул — Минск. Начнет летать с 22 декабря. Теперь полет по этому направлению станет если не дешевле, то хотя бы быстрее — займет около трех часов.
А пока у белорусов появилась возможность посетить без виз Иран. Это государство решило простимулировать развитие туризма, облегчив въезд для граждан 33 стран, в том числе Беларуси.
Из плохих новостей — на Солнце зафиксировали самую сильную за шесть лет вспышку. Обычно после подобных вспышек происходят магнитные бури — они ожидаются уже завтра. Метеозависимые, берегите себя.