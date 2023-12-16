Бойцам СВО из Хабаровского края передали «Соболь»

Благотворительный проект, созданный под эгидой губернатора Михаила Дегтярева, помогает бойцам, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Им передали автомобиль повышенной проходимости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Помощь в виде автомобиля ГАЗ «Соболь» была передана бойцам-дальневосточникам 57 бригады из Бикинского района. Переданный автомобиль повышенной проходимости до недавнего времени использовался краевым Минлесхозом, а именно подведомственной министерству организацией ООО «Трансгеопроект». Для действия в зоне СВО машина была полностью технически обслужена и подготовлена к выполнению боевых задач, — сообщила председатель Комитета солдатских матерей Валентина Решеткина.
Она отметила, что в рамках работы «Общественного благотворительного проекта солидарности с воинами-дальневосточниками» краевым министерством лесного хозяйства неоднократно оказывалась помощь. С помощью средств собранных сотрудниками, рабочими коллективами подведомственных предприятий закупались и передавались пикапы, противодронные ружья. Сегодня, к примеру, оплатили очередное ружье для 1472 полка. В этих бригадах и полках служат в том числе призванные по мобилизации работники министерства лесного хозяйства.