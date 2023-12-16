Жительнице Кузбасса грозит уголовное дело за фиктивный брак с иностранцем

Свадебная афера 25-летней жительницы Новокузнецка и 27-летнего иностранца провалилась. «Новоиспечёнными супругами» заинтересовались правоохранительные органы. Оказалось, что на самом деле «муж» и «жена» не проживают вместе. Более того, женщина находится в гражданском браке с другим мужчиной, с которым воспитывает совместного ребёнка.
На фиктивный брак «жениха» толкнуло желание получить российское гражданство, а «невесту» денежное вознаграждение за эту «услугу». Однако судебное вмешательство нарушило планы «молодожёнов». Мужчина был вынужден выехать из России, а женщине грозит уголовное дело за организацию незаконной миграции. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.