Жительнице Кузбасса грозит уголовное дело за фиктивный брак с иностранцем

На фиктивный брак «жениха» толкнуло желание получить российское гражданство, а «невесту» денежное вознаграждение за эту «услугу». Однако судебное вмешательство нарушило планы «молодожёнов». Мужчина был вынужден выехать из России, а женщине грозит уголовное дело за организацию незаконной миграции. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.