В Екатеринбурге побит новый температурный рекорд

В Екатеринбурге вновь был побит температурный рекорд. На этот раз 15 декабря стал самым холодным днем с 2009 года. Была зафиксирована температура −17,6 градусов при норме −6,8 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— Первая половина декабря в Екатеринбурге со средней температурой −19,5 стала холодной, оказавшись ниже климатической нормы −9,5 градусов на 10 градусов. Выпало 24 мм осадков, что на 70% превышает норму за указанный период −14 мм, — пояснил синоптик.
Отмечается, что в ближайшее время погода на Средне Урале не изменится. Регион по-прежнему располагается в периферии обширного антициклона. Это мешает прогреть температуру воздуха до нормы.
В воскресенье, 17 декабря, в Свердловскую область придут слабые снегопады и облачность. Температура воздуха днем прогреется до −13 градусов. С 18 числа в регионе начнется потепление. Столбики термометра поднимутся до отметок −10…-2 градуса.