В Екатеринбурге побит новый температурный рекорд

В Екатеринбурге вновь был побит температурный рекорд. На этот раз 15 декабря стал самым холодным днем с 2009 года. Была зафиксирована температура −17,6 градусов при норме −6,8 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».