Южный берег Крыма в декабре: в Никитском саду цветут розы

Никитский сад любит удивлять и радовать, ведь совсем недавно здесь выбрали королеву и принцессу Бала хризантем 2023. Но здесь всегда, даже глубокой зимой, можно увидеть цветущие растения. Весна никогда не уходит из этого замечательного уголка Южного берега Крыма.