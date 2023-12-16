Южный берег Крыма в декабре: в Никитском саду цветут розы

На Южном берегу Крыма, хоть и зима, можно насладиться нежным цветочным ароматом.
— В середине декабря цветут английские розы селекционера Дэвида Остина, — рассказала заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
Нежные красотки, невзирая на капризную крымскую погоду, продолжают радовать мир и гостей сада атласными лепестками, окруженными тонким, едва заметным натуральным парфюмом.
— Невероятно! Как волшебно, а у нас снег по пояс, — так эмоционально прокомментировали этот пост пользователи соцсети.
Никитский сад любит удивлять и радовать, ведь совсем недавно здесь выбрали королеву и принцессу Бала хризантем 2023. Но здесь всегда, даже глубокой зимой, можно увидеть цветущие растения. Весна никогда не уходит из этого замечательного уголка Южного берега Крыма.