На каких трассах ограничили движение в Казахстане из-за непогоды

В пресс-службе компании сообщили, что движение ограничили в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, дождь, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости).
В настоящее время ограничение действует: Алматинская область — 1 участок (84 км.) «Алматы-Ташкент-Термез» км. 59−143, уч. с. Жанакурылыс-гр. Жамбылской обл.
Ограничение действует для всех видов транспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области). Атырауская область — 1 участок «Актобе-Атырау-гр.РФ (на Астрахань)» км 712−893, п. Жанбай до границы РФ (на Астрахань).
Ограничение действует для всех видов транспорта (дождь, гололед). Жамбылская область — 4 участка (505 км) «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с. Кенен — с. Кайнар (новый перевал Кордай) −95 км; «Шу-Кайнар» уч. Шу-Кайнар — 56 к; «Алматы-Ташкент-Термез» км. 239−593, уч. с. Кайнар-гр. Туркестанской обл. — 354 км; «Алматы-Ташкент-Термез» км. 143−238, уч. гр. Алматинской обл. -с. Кайнар.
Ограничение действует для всех видов транспорта (снег, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре, гололед). Область Жетiсу — 1 участок (100 км) «Ушарал-Достык» уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км. Ограничение действует для всех видов транспорта (метель, ограничение видимости) Туркестанская область — 1 участок (61 км) «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593−654, уч. гр. Жамбылской обл. -с. Машат — 61 км.
Ограничение действует для всех видов транспорта (в связи с ухудшением погодных условий Жамбылской области). Отметим, ранее ДЧС Алматинской области сообщал о закрытии участка трассы «Алматы-Ташкент-Термез» на территории региона.
Напомним что в Жамбылской области был введен режим ЧС — на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто. На помощь казахстанским спасателям пришли их коллеги из Кыргызстана. Накануне курсирование пяти поездов отменили в связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области. Стоит отметить, что сегодня в Жамбылской области были установлены блокпосты из-за ситуации на дорогах в связи с непогодой.