На каких трассах ограничили движение в Казахстане из-за непогоды

Напомним что в Жамбылской области был введен режим ЧС — на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто. На помощь казахстанским спасателям пришли их коллеги из Кыргызстана. Накануне курсирование пяти поездов отменили в связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области. Стоит отметить, что сегодня в Жамбылской области были установлены блокпосты из-за ситуации на дорогах в связи с непогодой.