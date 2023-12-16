В Кузбассе завели уголовное дело о халатности при строительстве детсада

На объект зашла другая подрядная организация, которая должна была завершить все работы до конца октября 2023 года. Но сроки госконтракта были нарушены, на возводимом объекте выявлено серьёзное нарушение, из-за которого в подвал здания поступает вода. Это привело к нарушению технологий ещё на первых этапах строительства и мешает завершить строительство.