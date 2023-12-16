В Кузбассе завели уголовное дело о халатности при строительстве детсада

СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, при возведении детского дошкольного учреждения в Яшкинском муниципальном районе.
Контракт на строительство детсада был заключен минстроем Кузбасса с коммерческой организацией в октябре 2020 года. Спустя два года заказчик принял работы и выплатил подрядчику свыше 82 млн руб. А в августе того же, 2022 года, контракт с этой строительной фирмой расторгли.
На объект зашла другая подрядная организация, которая должна была завершить все работы до конца октября 2023 года. Но сроки госконтракта были нарушены, на возводимом объекте выявлено серьёзное нарушение, из-за которого в подвал здания поступает вода. Это привело к нарушению технологий ещё на первых этапах строительства и мешает завершить строительство.
Ведётся следствие.