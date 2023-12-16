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Второй аэропорт могут построить в Нижегородской области

Земельный участок для этого планируют выделить в Дивеевском районе.
Источник: Комсомольская правда

Новый аэропорт может появиться в Дивеевском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Oka24».

Земельный участок для строительства аэропорта и его инфраструктуры хотят выделить в границах поселка Сатис или села Елизарьево. Этот вопрос поручено проработать главе Дивеевского района Сергею Кучину совместно с министром имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергеем Бариновым до 29 декабря 2023 года.

Для уточнения подробной информации о строительстве аэропорта «Комсомолка» направила запрос в правительство Нижегородской области.

строительство