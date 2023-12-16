Второй аэропорт могут построить в Нижегородской области

Земельный участок для строительства аэропорта и его инфраструктуры хотят выделить в границах поселка Сатис или села Елизарьево. Этот вопрос поручено проработать главе Дивеевского района Сергею Кучину совместно с министром имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергеем Бариновым до 29 декабря 2023 года.