В Петербурге выставили на аукцион визитку Путина 1990-х годов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Санкт-Петербурге, пока максимальная ставка составляет 2,8 тысячи рублей, сообщается на сайте аукционной площадки.
«Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е годы», — сообщается в карточке лота.
На опубликованном фото визитки указана тогдашняя должность Путина: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Стартовая цена лота установлена в размере одной тысячи рублей, максимальная ставка на данный момент — 2,8 тысячи рублей.
Согласно информации на сайте аукционной площадки, торги пройдут 24 декабря.
Это не первый случай, когда визитки Путина выставляются на продажу. Так, в октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за 2 миллиона рублей была выставлена визитная карточка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. На том же сайте ранее за 950 тысяч рублей выставлялся и «стопроцентный оригинал» визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.