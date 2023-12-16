Уникальный «парк сказаний народов Казахстана» открыли в Алматы

«Наш парк уникален тем, что здесь представлены персонажи (сказок — Sputnik) 13 народностей, которые проживают на территории Республики Казахстан. Это и по мотивам уйгурских, казахских, чеченских, русских, немецких, узбекских сказок. Мы ждем всех в нашем замечательном парке с 10 утра и до 16:00. Здесь у нас предполагается и начала работу новогодняя ярмарка», — говорит организатор мероприятия Елена Гакель.