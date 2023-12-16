Уникальный «парк сказаний народов Казахстана» открыли в Алматы

АЛМАТЫ, 16 дек — Sputnik. В День Независимости Казахстана в Алматы открыли «парк сказаний народов Казахстана», созданный по мотивам сказок многих народов, живущих в Казахстане, сообщил корреспондент Sputnik Казахстан. Среди них казахские, русские, немецкие, греческие, чеченские, еврейские и многие другие сказки.
Парк должен символизаровать единство многонационального казахстанского народа. Он станет местом для семейного отдыха и досуга, а также центром притяжения в историческом районе мегаполиса — Малой станице, откуда начинался Алматы.
Новый для Алматы парк открылся на улице Халиуллина.
Здесь есть все: активности для детей и взрослых, увлекательные квесты, разнообразные развлечения. Волонтеры рассказывают о сказках народов Казахстана, а этнокультурные объединения выступают с творческими номерами.
Кроме того, в парке начала работу праздничная ярмарка, где каждый желающий сможет приобрести новогодние подарки и сувениры.
«Наш парк уникален тем, что здесь представлены персонажи (сказок — Sputnik) 13 народностей, которые проживают на территории Республики Казахстан. Это и по мотивам уйгурских, казахских, чеченских, русских, немецких, узбекских сказок. Мы ждем всех в нашем замечательном парке с 10 утра и до 16:00. Здесь у нас предполагается и начала работу новогодняя ярмарка», — говорит организатор мероприятия Елена Гакель.
По ее словам, для посетителей парка организованы различные интерактивные игры и точки быстрого питания. Есть точки, где посетители могут приобрести продукцию в виде ягод, мед, выпечку.
«Приходите. Мы вас рады видеть в нашем уникальном и замечательном месте», — говорит Елена Гакель.
По ее словам, новый парк будет работать ежедневно с 9 утра до 20−00 вечера.