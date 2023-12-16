Краснодарцам огласили программу мероприятий на Новый год

В театрах, концертных залах и Домах культуры состоятся праздничные концерты, новогодние спектакли, викторины и представления. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.



Так, 23 декабря в парках Краснодара откроются Новогодние елки, а в период со 2 по 5 января состоятся новогодние карнавалы.



На Пушкинской городской площади с 26 декабря по 8 января каждый день с 10 утра до 22:00 для жителей и гостей кубанской столицы станет работать Рождественская ярмарка. Откроются фуд-корт, винный дворик, будет подготовлена новогодняя фотозона. А в резиденции Деда Мороза дети смогут отправить письма с новогодними пожеланиями.



Андрей Пугачев.