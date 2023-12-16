Трансляция ТВ может временно прерываться в Воронежской области

На неделе с 18 по 24 декабря в отдельных населенных пунктах Воронежской области возможны кратковременные перерывы трансляции теле- и радиосигнала. Предупреждение об этом появилось на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения оборудования.
Отключения возможны:
Калач — 18 декабря с 10:00 до 13:00;
Острогожск — 19 декабря с 10:00 до 13:00.
Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Жителям региона принесли извинения за возможные неудобства.