Трансляция ТВ может временно прерываться в Воронежской области

На неделе с 18 по 24 декабря в отдельных населенных пунктах Воронежской области возможны кратковременные перерывы трансляции теле- и радиосигнала. Предупреждение об этом появилось на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).