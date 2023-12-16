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Мокрый снег, дождь и сильный ветер ожидают белорусов в ближайшие дни

МИНСК, 16 дек — Sputnik. В воскресенье местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете. По стране объявлено погодное предупреждение.
Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 38% 770 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет облачно, временами пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. В ночные и утренние часы местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер будет юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Ночью температура воздуха будет колебаться от −5°С по востоку до +4°С в юго-западных районах, а днем столбик термометра поднимется до отметки +1… +7°С.

Неделю начнем с дождем

В начале следующей недели в Беларуси также прогнозируется в основном облачная погода.

В понедельник на большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северо-востоку с мокрым снегом. В отдельных районах снова сгустится слабый туман. Ночью и утром по северо-востоку местами ожидается слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в течение суток будет составлять 0…+7°С.

Во вторник по стране пройдут дожди. В отдельных районах также ожидается слабый туман. Ветер будет порывистым. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +6°С, а днем воздух прогреется до +2…+8°С.