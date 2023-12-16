Мокрый снег, дождь и сильный ветер ожидают белорусов в ближайшие дни

В понедельник на большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северо-востоку с мокрым снегом. В отдельных районах снова сгустится слабый туман. Ночью и утром по северо-востоку местами ожидается слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в течение суток будет составлять 0…+7°С.