Мокрый снег, дождь и сильный ветер ожидают белорусов в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет облачно, временами пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. В ночные и утренние часы местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер будет юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Ночью температура воздуха будет колебаться от −5°С по востоку до +4°С в юго-западных районах, а днем столбик термометра поднимется до отметки +1… +7°С.
Неделю начнем с дождем
В начале следующей недели в Беларуси также прогнозируется в основном облачная погода.
В понедельник на большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северо-востоку с мокрым снегом. В отдельных районах снова сгустится слабый туман. Ночью и утром по северо-востоку местами ожидается слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в течение суток будет составлять 0…+7°С.
Во вторник по стране пройдут дожди. В отдельных районах также ожидается слабый туман. Ветер будет порывистым. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +6°С, а днем воздух прогреется до +2…+8°С.