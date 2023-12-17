Новый мужской монастырь появится в Севастополе

Свято-Владимирский или Херсонесский монастырь существовал с 1850 по 1924 годы между Песочной и Карантинной бухтами в Севастополе. В 1900 году монахов в монастыре, согласно архивным данным Севастопольского городского архива, было 170 человек. Основная детяельность монастыря была религиозно-просветительская. Монахи принимали участие в раскопках на месте древнего города Херсонес и помогали обществу истории и древностей. В 1924 году монастырь был закрыт, а его здания переданы Херсонесскому историко-археологическому музею.