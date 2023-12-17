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Что можно и нельзя делать в Варварин день 17 декабря, который называют Бабий праздник

Что можно и нельзя делать в Варварин день 17 декабря на Бабий праздник.
Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 декабря вспоминает святую Варвару Илипольскую. В народе празднуют Варварин день, или Варварины морозы. Согласно приметам, с этого периода начинаются сильные морозы. Однако есть еще одно название — Бабий праздник. Все дело в том, что святая была покровительницей беременных и матерей.

Народные приметы на 17 декабря

Бордовое небо на закате указывает на ясный и морозный день. Большое количество облаков на небе в вечернее время предупреждает про снегопад. В том случае, если небо тусклое и на нем не видно звезд, то ожидается потепление.

Что нельзя делать 17 декабря

Не следует отказывать в помощи нуждающимся, так как можно оказаться в сложной ситуации. Запрещено проводить генеральную уборку в доме, а также стирать белье. Кроме того, не следует заниматься ремонтом. Согласно приметам, можно навлечь беды. Не рекомендуется ругаться в Варварин день.

Что можно делать 17 декабря

По традиции, Варварин день считался одним из женских праздников. Было принято ходить в церковь и просить у святой благополучия детям, а также защиты семьи от разногласий и болезней.

СНГ