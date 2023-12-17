Против перевода времени на час назад выступают жители ВКО

«Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20:00 уже будет темно. Этим вы совсем собьёте циркадные ритмы (биологические часы человека — ред.). В ВКО время нужно перевести на час вперёд, а не назад», — отмечается в обращении.