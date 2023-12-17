Против перевода времени на час назад выступают жители ВКО

Несколько жителей села Меновное адресовали обращение акиму области, депутатам парламента.
«Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20:00 уже будет темно. Этим вы совсем собьёте циркадные ритмы (биологические часы человека — ред.). В ВКО время нужно перевести на час вперёд, а не назад», — отмечается в обращении.
Указывается, что причина большинства заболеваний — это нарушение биоритмов, и перевод времени — это мера против естественных биоритмов.
Напомним, казахстанские учёные предложили установить единый часовой пояс в стране. Министерство торговли и интеграции подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства..
Согласно проекту, в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00 акиматы Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытау, Восточно-Казахстанской областей должны будут перевести местное время на один час назад.
Таким образом, вся территория Казахстана будет расположена в пятом часовом поясе.