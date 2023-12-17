В минспорте поделились яркими фото Семейного катка в Хабаровске

В субботу, 16 декабря, прошло открытие одного из самых больших (больше 7 тысяч квадратных метров) катка на Дальнем Востоке. Раньше он носил название «Народный», но в связи с тем, что следующий, 2024 год, будет Годом семьи, был переименован в «Семейный». Что в принципе правильно — большая часть его посетителей — это именно семьи.
А за зиму его посещают около 50 тысяч человек. Сразу, же после открытия на катке прошли различные активности, но организаторы обещают не останавливаться на достигнутом и сделать все чтобы эта зима запомнилась и любителям покататься на открытом льду и остальным посетителям парка на набережной на долго.
Если вы были на открытии и не нашли себя в этой подборке, то смотрите здесь и вспоминайте впечатления от первого катания на открытом льду.