В минспорте поделились яркими фото Семейного катка в Хабаровске

В субботу прошло открытие одного из самых больших (больше 7 тысяч квадратных метров) катка на Дальнем Востоке. Раньше он носил название «Народный», но в связи с тем, что следующий, 2024 год, будет Годом семьи, был переименован В «Семейный». Что в принципе правильно — большая часть его посетителей — это именно семьи.