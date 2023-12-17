Эх, прокачусь! Расскажем, где искать ледяные и снежные горки 2023−2024 в Иркутске

Для тех, кому по душе катание на обычных ледянках, в Иркутске также есть, где покататься. Ежегодно на льду Иркутского водохранилища рядом с микрорайоном Солнечный «вырастает» «Хрустальная сказки» — несколько рядов горок изо льда, переливающиеся разноцветными огнями в вечернее время. Вход платный, бесплатно может пройти только взрослый с ребенком до 6 лет. Билет действует в течение всего дня — с территории «сказки» можно выходить — посетить местные рестораны, кафе, сходить в зоопарк и вернуться снова на горку. Проката ледянок нет, нужно приходить со своими или купить «сани» там. На территории ледяного городка также есть и другие аттракционы. В этом году его открытие планируется в конце декабря, работает «Хрустальная сказка» обычно до конца февраля.