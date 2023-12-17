Эх, прокачусь! Расскажем, где искать ледяные и снежные горки 2023−2024 в Иркутске

Зима — как много в этом слове: игра в снежки с друзьями, свежий морозный воздух, возможность кататься на лыжах или коньках, горячий чай в термосе, который берешь с собой на прогулку, и, конечно, ледяные и снежные горки 2023−2024 в Иркутске. Узнали, где в черте города можно покататься на тюбах и где оборудуют обычные горки, где спуск возможен на простой ледянке.
Ледяные и снежные горки 2023−2024 в Иркутске: в Ново-Ленино
В областном центре ежегодно открывается зимние парки развлечений в разных городских округах. Так, далеко не нудно ездить жителям Ленинского района, чтобы покататься с горок на «ватрушках». В микрорайоне Ново-Ленино с 15 декабря начала работу «ТюбГора» — интересно и весело здесь будет и взрослым и детям.
Находится гора в роще «Молодежной». Кроме самой горки для тюбов, там есть кафе, аттракционы, тир и все удобства. А еще в этой роще много белок и они почти ручные. Вход на территорию свободный, так что можно в любое время приезжать и кормить их. Как говорят организаторы парка, до 14.00 эти пушистые создания особенно активны. Кстати, возле горки стоит автомат с кедровыми орешками.
Приезжать сюда можно как со своим тюбом, так и взять ватрушку в аренду. Работает парк с 11.00 до 21.00 ежедневно.
Ледяные и снежные горки 2023−2024 в Иркутске: в Топкинском
Говорят, что эти горки оправдывают свое название — на виражах там и, правда, захватывает дух. Находится эта семейная зона отдыха в м-не Топкинский. Зимний сезон здесь открыли еще 2 декабря. На территории оборудованы три горки длиной по 200 метров, а также небольшая для детей. Кстати, у «Топкинского виража» есть подъемник, тащить «саночки» в горки обратно не придется. В наличии у организаторов тюбы для взрослых и детей разного возраста. Стоит отметить, что со своими ватрушками на эту трассу не пустят. В вечернее время все горки подсвечиваются.
Здесь открывается красивый вид на город. На территории работает кафе, есть, где погреться.
Ледяные и снежные горки 2023−2024 в Иркутске: на заливе Якоби
Отлично провести время зимой можно на заливе Якоби. Здесь ежегодно на льду водохранилища расчищают каток, здесь же иркутяне катаются на лыжах (их, кстати, тоже можно взять напрокат), здесь же и катаются с горки. Приходить на горку можно со своим тюбом, тогда придется заплатить только за саму возможность кататься. Если своей «ватрушки» нет — работает прокат. Вокруг работают кафе.
Ледяные и снежные горки 2023−2024 в Иркутске: за городом
Также на ватрушках можно покататься и недалеко от города, например, в центре отдыха «Лагуна» в селе Смоленщина, куда можно приехать со своим тюбом и заплатить только за горку, и на 63-м километре Байкальского тракта на склонах гостиничного комплекса «Прибайкальская». Там оборудуют горку длиной 250 м на естественном склоне, работает бугельный подъемник.
Ледяные и снежные горки 2023−2024 в Иркутске: где покататься на ледянках
Хрустальная сказка
Для тех, кому по душе катание на обычных ледянках, в Иркутске также есть, где покататься. Ежегодно на льду Иркутского водохранилища рядом с микрорайоном Солнечный «вырастает» «Хрустальная сказки» — несколько рядов горок изо льда, переливающиеся разноцветными огнями в вечернее время. Вход платный, бесплатно может пройти только взрослый с ребенком до 6 лет. Билет действует в течение всего дня — с территории «сказки» можно выходить — посетить местные рестораны, кафе, сходить в зоопарк и вернуться снова на горку. Проката ледянок нет, нужно приходить со своими или купить «сани» там. На территории ледяного городка также есть и другие аттракционы. В этом году его открытие планируется в конце декабря, работает «Хрустальная сказка» обычно до конца февраля.
Остров Конный
Бесплатная ледяная горка в Иркутске не первый год появляется на острове Конный. Откроется она примерно 29 декабря, рядом построят ледяной городок площадью больше тысячи квадратных метров. Со 2 января тут будут проводить праздничные программы для детей. Кстати, на ледовые дискотеки ребятню приглашают и на залив Якоби — проводить их обещают возле катка. Стоит отметить, что в прошлом году в районе залива обустраивали также платные большие горки для спусков на ледянках. Возможно, они появятся и нынче.
Сибирский зоопарк в Листвянке
В поселке Листвянка небольшую горку для ребят также ежегодно готовит «Сибирский зоопарк». Этот год не стал исключением. Конечно, горка в данном случае просто приятный бонус. Сюда едут посмотреть на волков, медведей, рысей, лисиц, енотов, маламутов и других животных.
Музей «Тальцы»
В архитектурно-историческом музее «Тальцы» к встрече гостей готовы две горки, но тут у вас не получится прокатиться на тюбе или ледянке. Вас ждет совсем необычное катание с горок — на шкурах животных. Конечно, «Тальцы» — это гораздо больше, чем горки. Накатавшись власть, можно ознакомиться с экспозициями музея, покачаться на качели, прокатиться на тройке лошадей или зайти в местный «ТрактирЪ».