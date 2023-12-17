Водителей предупредили о сложностях на дорогах в Красноярске

В ГИБДД по Красноярскому краю отметили, что в городе опять сменилась погода, и это соответственно влияет на дорожную ситуацию. Вместе с тем, на улицах уже начинаются типичные предновогодние заторы — красноярцы спешат купить подарки и справиться с остальными праздничными хлопотами.
Инспекторы советуют горожанам выбирать оптимальные маршруты и маневры для своих поездок, а также быть внимательными на дорогах. При выезде за город стоит учитывать погодные и дорожные условия.
Напомним, в начале декабря город накрыли рекордные 11-балльные пробки. Причиной заторов стал снегопад, который продлился несколько дней.