Водителей предупредили о сложностях на дорогах в Красноярске

В ГИБДД по Красноярскому краю отметили, что в городе опять сменилась погода, и это соответственно влияет на дорожную ситуацию. Вместе с тем, на улицах уже начинаются типичные предновогодние заторы — красноярцы спешат купить подарки и справиться с остальными праздничными хлопотами.