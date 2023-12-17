Стоимость посещения повысят в Прибайкальском нацпарке с 1 января

В Прибайкальском национальном парке повысят стоимость посещения с 1 января 2024 года. Сейчас для граждан России соответствующее разрешение стоит 160 рублей, с нового года плата будет составлять 200 рублей. Как уточняется на сайте нацпарка, стоимость посещения повысят в связи с увеличением уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в 2024 году составит 17624 рубля. Об этом пишет ИА IrktskMedia.