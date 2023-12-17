Стоимость посещения повысят в Прибайкальском нацпарке с 1 января

В Прибайкальском национальном парке повысят стоимость посещения с 1 января 2024 года. Сейчас для граждан России соответствующее разрешение стоит 160 рублей, с нового года плата будет составлять 200 рублей. Как уточняется на сайте нацпарка, стоимость посещения повысят в связи с увеличением уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в 2024 году составит 17624 рубля. Об этом пишет ИА IrktskMedia.
Также вырастет стоимость посещения для иностранцев. Сейчас оформление разрешения для такой категории граждан стоит 320 рублей, а с я 1 января плата составит 400 рублей.
Добавим, что в перечень лиц, которые предоставляется право на бесплатное посещение, добавят две новые категории: «лица, обладающие подарочным сертификатом “Заповедное путешествие — базовый” и “лица, обладающие подарочным сертификатом “Заповедное путешествие — премиум”.