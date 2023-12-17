Муроджон Ахмадалиев одержал блистательную победу — видео

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев одержал блистательную победу в Аризоне, США, сообщает пресс-служба в Министерства молодежной политики и спорта.
На вечере бокса узбекский атлет вышел на ринг против мексиканца Кевина Гонсалеса. Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился досрочно.
«В 6-м раунде Муроджон дважды отправил соперника в нокдаун. К 8-му раунду был зафиксирован еще один нокдаун, и Ахмадалиев продолжил прессинг. После этого рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут», — говорится в сообщении.