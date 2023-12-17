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Топ-5 главных новостей в Молдове 17 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 17 декабря 2023 года.
Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 87% 765 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

1. «Румыния добивается поглощения Молдовы»: Соседняя страна ведет наступление по всем параметрам, конечная цель которого — получить территории нашей республики.

2. Хотите получить ваши деньги — заплатите: С 1 января молдавские банки «берут в заложники» зарплаты граждан и будут взымать плату за снятие налички.

3. Картофель фри, а Молдова — нет: Наша страна давно не выращивает самый популярный овощ даже для себя — что мы едим.

4. Рождественская ярмарка на Молдэкспо в Кишиневе: безлюдье и никакого ажиотажа, высокие цены и метла Гарри Поттера.

5. Разденься и жди: В Молдове снова потепление — впереди нас ждет горячая неделька до +10, иногда дожди и сильный ветер.

экономика
сельское хозяйство
торговля