Топ-5 главных новостей в Молдове 17 декабря

1. «Румыния добивается поглощения Молдовы»: Соседняя страна ведет наступление по всем параметрам, конечная цель которого — получить территории нашей республики.
2. Хотите получить ваши деньги — заплатите: С 1 января молдавские банки «берут в заложники» зарплаты граждан и будут взымать плату за снятие налички.
3. Картофель фри, а Молдова — нет: Наша страна давно не выращивает самый популярный овощ даже для себя — что мы едим.
4. Рождественская ярмарка на Молдэкспо в Кишиневе: безлюдье и никакого ажиотажа, высокие цены и метла Гарри Поттера.
5. Разденься и жди: В Молдове снова потепление — впереди нас ждет горячая неделька до +10, иногда дожди и сильный ветер.