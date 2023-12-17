Кузбассовцы встретили главного Деда Мороза страны

«2024 год объявлен Годом семьи, и очень символично, что Президент Владимир Владимирович Путин посоветовал в новогодние выходные уделить внимание своим близким, провести время с семьей. Уверен, встреча с главным Дедом Морозом страны запомнится нашим ребятам надолго», — написал губернатор Сергей Цивилев в своем Телеграм-канале.