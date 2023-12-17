Алиханов рассказал о перспективах круизного сообщения между Калининградом и Петербургом

Губернатор Калининградской области заявил, что круизные пассажирские суда нецелесообразно использовать в качестве транспорта между Калининградом и большой Россией. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте», общаясь с подписчиком, предложившим запустить морское пассажирское сообщение с Петербургом. Глава региона пояснил, что круизы не выгодны как пассажирам, так и компаниям.