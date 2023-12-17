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Алиханов рассказал о перспективах круизного сообщения между Калининградом и Петербургом

По словам губернатора, самый дешевый билет на круизный лайнер будет стоить около 15 тысяч рублей.

Губернатор Калининградской области заявил, что круизные пассажирские суда нецелесообразно использовать в качестве транспорта между Калининградом и большой Россией. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте», общаясь с подписчиком, предложившим запустить морское пассажирское сообщение с Петербургом. Глава региона пояснил, что круизы не выгодны как пассажирам, так и компаниям.

Минимальная цена билета на круизном лайнере на одного человека — около 15 тысяч рублей. Как транспорт круизные корабли нецелесообразны, не будет спроса.

Антон Алиханов

После того, как комментаторы привели несколько примеров рабочих схем такого сообщения из других стран, Антон Алиханов отреагировал вопросом: «Как я должен оценивать экономическую эффективность чего-то что работало когда-то за тысячи километров от Калининграда?».

Стоит отметить, что в Пионерском продолжается значительно подорожавшее строительство глубоководного круизного порта в Пионерском, сроки сдачи которого неоднократно переносились. В ноябре этого года глава региона заявил, что там «при всех вводных, наверное, в 2025 году что-нибудь да заработает».

Также ранее власти Калининградской области сообщали, что не планируют запускать пассажирский паром «Принцесса Анастасия» до Санкт-Петербурга.