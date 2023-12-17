Еще две дороги перекрыли в Казахстане из-за ухудшения погоды

«В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях», — сообщили специалисты.
Так, в Жамбылской области перекрыт участок трассы «Алматы — Ташкент — Термез» от села Кенен до поселка Кайнар (новый перевал Кордай). Протяженность закрытого участка — 95 км.
При этом в области Жетiсу закрыли участок дороги «Ушарал — Достык» протяженностью 100 км от станции Коктума до станции Достык.
«Ограничение действует для всех видов транспорта», — подчеркнули представители «КазАвтоЖола».
Отмечается, что на данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 288 единиц техники.