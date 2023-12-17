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Еще две дороги перекрыли в Казахстане из-за ухудшения погоды

Участки автодорог республиканского значения перекрыли в Жамбылской области и в области Жетiсу из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».
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Источник: Nur.kz

«В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях», — сообщили специалисты.

Так, в Жамбылской области перекрыт участок трассы «Алматы — Ташкент — Термез» от села Кенен до поселка Кайнар (новый перевал Кордай). Протяженность закрытого участка — 95 км.

При этом в области Жетiсу закрыли участок дороги «Ушарал — Достык» протяженностью 100 км от станции Коктума до станции Достык.

«Ограничение действует для всех видов транспорта», — подчеркнули представители «КазАвтоЖола».

Отмечается, что на данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 288 единиц техники.