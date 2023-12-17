В Калининграде представили книгу локальных продуктов

В Калининградской областной научной библиотеке прошла презентация книги «Вкусы Виштынецкой возвышенности». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
— Созданная книга представляет основные идеи, которыми вдохновляются организаторы проекта, а также некоторые рецепты виштынецких блюд, предложенные как ведущими шефами региона, так и местными жителями, — рассказали организаторы.
«Вкусы Виштынецкой возвышенности» — это проект, который реализуется на востоке Калининградской области и включает в себя мастерские для жителей и гостей Виштынецкой возвышенности, посвященные ее уникальной природе, устойчивому развитию и местной гастрономии. В проекте принимают участие знатоки природы, культуры, истории кухни, сельского туризма, экогеографы, фермеры, шефы ведущих ресторанов Калининградской области.
Отмечается, что известные рецепты любимых российских и европейских блюд были адаптированы к местным условиям.
— Профессиональные повара сделали сладкий крем из желудей, мороженое из цветов бузины, пхали из сныти и многие другие чудеса, а местные жители приготовили «виштынецкий пряник» с добавлением аира, калгана и гравилата, каперсы из липы, глинтвейн на соке бузины, — подчеркнули участники презентации.