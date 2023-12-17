В Калининграде представили книгу локальных продуктов

«Вкусы Виштынецкой возвышенности» — это проект, который реализуется на востоке Калининградской области и включает в себя мастерские для жителей и гостей Виштынецкой возвышенности, посвященные ее уникальной природе, устойчивому развитию и местной гастрономии. В проекте принимают участие знатоки природы, культуры, истории кухни, сельского туризма, экогеографы, фермеры, шефы ведущих ресторанов Калининградской области.